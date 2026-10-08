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    | 2 min de lectura

    "Licencia y seguro, caballero"

    El caos en dos ruedas que las autoridades prefieren no frenar

    Menos del 1 % de los motoristas tienen licencia. Menos del 8 % de los motores circulan con seguro. Las motocicletas constituyen el 58 % del parque vehicular del país: 3.8 millones a 2025. El 70 % de los fallecidos en accidente de tránsito son motoristas. El 85 % de ellos iba sin casco. Son datos oficiales, de Intrant, así que sobre esos procede trabajar.

    Si se sabe cuántos son y se tiene cierta idea de dónde están, fiscalizarlos no debería ser mayor problema. Puede ser complicado, largo, a menudo bronco ... pero se puede. Los motores se necesitan, es obvio; son uno de los cimientos de la economía de miles de familias dominicanas. Se calcula que mueven el equivalente al 2.2 % del PIB, pero eso no implica que no se puedan combatir los problemas que causan. Y es fácil empezar por las compañías que los emplean, los sindicatos que los agrupan y sus "oficinas".

    Las plataformas como Uber, InDriver, Didi podrían ser severamente multadas si sus "asociados" no tienen licencia y seguro. Igual que las empresas son responsables de supervisar la idoneidad de los conductores de sus patanas. Fenamoto (los de "Un golpe a uno un golpe a tó") y demás agrupaciones deberían exigir a sus sindicados su licencia. En cada parada de motoconcho establecer un control, algo tan sencillo como un agente y un "Licencia y seguro, caballero". PedidosYa y demás compañías de delivery pueden perfectamente filtrar a sus kamikazes. Pero sin régimen de consecuencias, estaríamos de nuevo perdiendo el tiempo.

    Décadas -todas las décadas- de dejación de funciones de las autoridades del ramo han creado un problema gravísimo. Empezar a pedir los papeles básicos no es tan difícil. En realidad... es tan obvio que no hacerlo es la prueba de que existe una decisión tomada de NO poner orden.

    TEMAS -

      Inés Aizpún es una periodista dominicana y española. Ha recibido el premio Caonabo de Oro, el Premio de la Fundación Corripio de Comunicación por su trayectoria, y el premio Teobaldo de la Asociación de Periodistas de Navarra.