Ver, sentir, pensar

Dice en una entrevista la poeta Anne Carson, ganadora del Nobel de Literatura, que "el arte es algo en lo que ocupar tu mente mientras soportas la realidad". Que uno necesita hacer algo mientras esa realidad sigue su propio curso. Y que lo mejor que se puede hacer es... pensar.

El arte contemporáneo aspira a provocar ideas, transmitir pensamiento (crítico o no), priorizando la acción sobre la belleza, el mensaje sobre la armonía. Ver para pensar y desde el arte entender la realidad.

La 29 edición del Concurso de Arte Eduardo León Jimenes ha premiado a cuatro artistas cuyas obras, de acuerdo al criterio de los curadores, proponen ideas sobre el territorio y la memoria compartidos. Genealogías caribeñas: el cuerpo, el agua, el poder, el pasado que confluyen en un presente común.

Desde este territorio los ganadores viajarán a Brasil, Bélgica, Inglaterra y Colombia. Los premios este año son residencias internacionales: saltar fronteras para ensanchar miradas y vivencias artísticas. Crecer. El concurso ha ido adaptándose a los tiempos conducido por las ideas de los artistas dominicanos. En su colección se lee la historia de los pasados 60 años y ahora se abre a la Antillas, también un signo de los tiempos.

Los ganadores -Kachelle Knowles, Julianny Ariza, Julia Aurora Guzmán y Nazario comparten generación. Nacidos entre 1985 y 1993 habrán vivido un mismo tiempo cada uno en su realidad. Sus obras no se parecen ni en forma ni en alcance. Y si de reflexión se trata, Artefacto 1892, de Nazario, realmente la provoca. Una serie de cuatro grandes estampas que narran el paso de una economía rural de café, tabaco y madera hacia el monocultivo del azúcar por capital extranjero. Una reflexión sobre cuatro etapas históricas que no se limita a denunciar el autoritarismo personal y alcanza a analizar sus consecuencias en la reorganización económica. Un planteamiento original, una investigación minuciosa y una ejecución bellísima.