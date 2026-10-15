Ni tan jóvenes...

La tasa de fecundidad de la mujer dominicana ya está por debajo de la tasa de reemplazo: 1.97 hijos por mujer para este 2026. Y bajando. Y con la esperanza de vida subiendo. Eso nos coloca en un escenario demográfico muy diferente al que estábamos acostumbrados. Ya no somos ese país de jóvenes.

El dato lo sacó a colación el periodista Luis González Fabra en la jornada sobre Voluntariado Corporativo al Servicio de los Adultos Mayores, organizada por ServirRD. Seguimos necesitando construir más aulas preescolares pero pronto (en realidad, ya) vamos a necesitar asilos, residencias, más geriatras... y voluntarios.

Interesante jornada. Es un tema que ya ocupa (quizá es prematuro decir que "preocupa") a los bancos. Tanto el BHD como el Popular tienen programas de acompañamiento para mayores y compartieron sus acciones. Unas veces con clientes, otras no.

Ahí llegamos a una realidad que remarcó T. Quesada de Pastoriza, de la Sociedad San Vicente de Paúl: la vejez es infinitamente más dura para los vulnerables. La pobreza se ceba en los ancianos. Esto va más allá de hacerse un lío con la app del banco.

Maia Deláncer fue la voz joven de la jornada. Joven en edad y joven en ideas e ilusión. Su proyecto es la Fundación Acción por el Bienestar de los Adultos Mayores. Una experiencia personal le llevó a entender desde la realidad qué se necesita, qué falta, qué se puede hacer. Y lo hace. Une grupos de ancianos con empresas y voluntarios, inventa actividades, soluciona problemas. Un voluntariado alejado de la tradicional visita de estudiantes a asilos para rellenar las horas de la asignatura de servicio social. (Que tampoco sobra...)

Viviremos más, la esperanza de vida hoy es de 75 años y será de 91 en 2100. La salud no será de hierro y los legisladores todavía estarán discutiendo la reforma de la Ley de Seguridad Social...