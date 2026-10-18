Tres muertes

1. En directo. El gobierno de Donald Trump ha anunciado su intención de transmitir en directo la ejecución ante un pelotón de fusilamiento de Nidal Asan, terrorista islamista, que asesinó a trece personas en una base militar. Es inconcebible, tan barbárico que cuesta creer que se concretará. Los antiguos romanos ejecutaban a los prisioneros de guerra y a los criminales (cristianos o no) arrojándolos a las fieras para deleite del público. En la sociedad del espectáculo de una gran democracia llegará en streaming...

2. En diferido. Una vez al día salta en el algoritmo de las redes la noticia de la muerte en "intercambio de disparos" de un delincuente. La semana pasada le tocó el turno al apodado Lucifer y una cámara lo registró caminando por las calles del sector Honduras hasta que se cruzó con un vehículo del Dicrim. En las imágenes no se aprecia ningún tiroteo. Vimos en diferido una ejecución, como quien ve un capítulo de Narcos.

3. En vida. Yosnely murió apuñalada y su cuerpo arrojado al río. Su corta vida -13 años- fue injusta y siniestra. Demasiados casos parecidos, vidas similares. Los periodistas recogemos los lamentos de los familiares y sus plañideros recuerdos: "era una niña feliz", "le gustaba bailar y compartir", "era estudiosa". Nunca les preguntamos, ¿y entonces por qué tuvo CONANI que acogerla, rescatarla de ustedes mismos? ¿Por qué no la protegió su familia? Fue abusada por el compañero de su madre y ni ésta ni el Ministerio Público ejercieron la acusación. CONANI fue la única parte querellante. Antes, le protegió en vida pero no fue suficiente. Miles de niñas dominicanas viven la violencia y el abuso sexual dentro de su familia. Y no, la pobreza no es excusa ni explicación para mirar hacia otro lado cuando las pequeñas son violentadas por sus propios familiares.