Rafael Tomás Hernández

Don Rafael Tomás era culto y discreto. De una caballerosidad exquisita y humilde imposible de fingir. Un gran arquitecto cuyo mayor desaliento profesional en los últimos años era constatar que el desarrollo se estaba llevando por delante –en sus propias palabras- "la arquitectura que nace para el espíritu".

No escatimaba el tiempo cuando se trataba de analizar, para explicar, las cicatrices urbanas de Santo Domingo. Las conocía bien. Jugó un papel importante en el desarrollo urbano de los años de los gobiernos de Joaquín Balaguer. Y lo hizo con entusiasmo porque compartía la preocupación por dotar a la vivienda social de un sentido humanista.

Concebía esas unidades habitacionales pequeñas y pero confortables y seguras -matizaba- y así nacieron los sectores de Honduras y Mata Hambre entre otros. Siempre con el mismo cuidado con el que diseñaba sus proyectos privados.

¿El mejor enclave de la ciudad? El Parque Mirador Sur y el complejo habitacional de los Jardines del Embajador, defendía. Por la calidad de la construcción de los edificios y el entorno. Muy orgulloso del Parque del Este, también. La intervención del Hoyo de Chulín demostró un enfoque novedoso del que se sentía particularmente satisfecho.

Fundador del CODIA, fue alumno de los mejores: Guillermo González, José Antonio Caro, Amable Frómeta. Profesor de dibujo arquitectónico de generaciones en la UASD, su Alma Mater cuando todavía era la USD. Trabajó hasta pasados los 90 años. En una de sus últimas entrevistas, a la pregunta de cuál sería el proyecto que le hubiera gustado firmar ,contestó bajito: "La verdad es que llegar a la edad que estoy, veo que mis hijos y la familia que tengo es el mejor proyecto. Dos de ellos trabajan aquí, en mi estudio, y es una satisfacción enorme. Esa sonrisa (señalando a su hija Ana Rosa) no tiene precio."