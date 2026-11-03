Ilustres ausentes

Ni Delcy, ni Lula, ni Sheinbaum. La XXX Cumbre Iberoamericana nace un poco deslucida, porque son tres mandatarios que siempre dan juego noticioso y representan a tres inmensas naciones. México, Venezuela y Brasil merecían estar representadas al máximo nivel pero sus jefes prefieren no viajar esta vez. Bueno, Delcy querría pero tiene prohibida la entrada en la Unión Europa por su pasado chavista. Ser la mano ejecutora de la voluntad de Trump todavía no es salvoconducto.

Buen momento para hablar de Hispanidad, esta Cumbre de Madrid. Aquí, del 25 al 28 de noviembre se celebrará el III Congreso para la Reunificación de la Hispanidad. Un encuentro académico y cultural en el que historiadores e investigadores analizarán la historia compartida, el legado cultural de los pueblos que conforman ese territorio físico e inmaterial Hispánico. Al frente del equipo organizador, el Dr. Iván Gatón.

Cartagena de Indias y Medina del Campo acogieron las dos primeras ediciones. Esta tercera tiene como lema "Donde todo comenzó", un buen eslogan para recordarnos las Primacías de América y que se ha usado en diferentes campañas. (Los derechos de autor deberían ir a Manuel García Arévalo, pero ese es tema para otro día...)

Los hispanistas son más divertidos de lo que su solemne nombre sugiere. (A las conferencias de don Mario Hernández Sánchez-Barba me remito...) Y saben bastante más de la historia y las lenguas de las Américas que muchos de los odiadores profesionales tan empeñados en negar el origen hispánico de una parte de la identidad americana actual como estuvieron obcecados en su día algunos en ocultar o despreciar las raíces indígenas o africanas.

Afortunadamente, ya se sabe que la Hispanidad abraza a todos. Y que su mezcla es mayor que la suma de las partes. Que se lo pregunten a la RAE, que acaba de presentar la nueva edición del Diccionario de la Lengua Española con 20,672 acepciones vinculadas con su uso americano. (Y hablando se entiende la gente...)