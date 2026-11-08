La última vez que se puso de moda la "red de semáforos inteligentes" el asunto terminó en la adjudicación de un contrato de 1,300 millones a la empresa Transcore Latam y un escándalo que todavía se dilucida en los tribunales.

Recordarlo no está de más ahora que las medidas anunciadas por INTRANT para combatir los tapones recuperan soluciones ya intentadas. La revista no impidió en los años en que se cobraba que el caos del tránsito creciera. Ni se han cumplido cabalmente las restricciones al tránsito pesado que cíclicamente se anuncian.

¿Son medidas inútiles o son útiles pero nunca se aplicaron adecuadamente? Probablemente hay algo de ambas. Pero el anuncio del general Méndez no deja de ser "algo más de lo mismo".

El caos del tránsito tiene tantas consecuencias negativas que necesita medidas aplicadas sin anestesia y nada de lo propuesto parece que vaya a rendir resultados ni en el corto ni en el largo plazo. Cada año se suman cientos de miles de vehículos de motor, indicativo de la buena salud del sector. Si se venden tantos es porque se pueden pagar y porque el transporte colectivo lleva un rezago de décadas, cortesía de la paz social que garantizaban los empresarios/sindicalistas del transporte, hoy ilustres legisladores.

Pero siguen sin adoptarse medidas que obliguen a los motoristas a tener una licencia que acredite su conocimiento de las normas de tránsito. No hay consecuencias punitivas severas que desalienten el manejo suicida de patanas y carros. No hay anuncio de involucrar a los sindicatos de choferes, federaciones de motoristas o empresas en la conducción responsable de sus asociados o empleados. La revista será una medida más de recaudación y veremos ruedas de prensa anunciando que el tránsito de camiones por el Malecón está restringido. (El Día de la Marmota...)