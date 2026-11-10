En 2023 EDUCA hizo un balance de los diez primeros años de la aplicación del 4 % para la educación en un documental titulado así, 4 %. En ese momento la inversión alcanzaba los 35,000 millones dólares y los resultados, medidos en los exámenes PISA de 2018 y 2022, eran paupérrimos.

Vale la pena escuchar las voces de la directora y la bibliotecaria del Centro Educativo Boyá. Con la voz tranquila de quien vive la enseñanza sin los intereses políticos y económicos que puedan interferir en su juicio, enumeran los problemas reales de una escuela pública.

Hoy, tres años después, la cantidad invertida ha trepado a los 48,000 millones de dólares y los resultados siguen siendo pésimos.

En 2023 todavía no nos habíamos recuperado de la pandemia, y no sobra recordar que el país fue uno de los últimos en reabrir las aulas. Se tocan todos los ángulos y destaca uno: los maestros deben ser medidos, como cualquier otro profesional, por su desempeño y resultados. Y el resultado principal es cuánto aprenden sus alumnos.

Las carencias de la familia, su falta de protagonismo en el proceso educativo. ¡La imperdonable incapacidad de lograr que los alumnos aprendan a leer! La urgente necesidad de despolitizar la educación empezando por la ADP. El amaño de los concursos, la violencia entre estudiantes. Nuevas corrientes educativas.

Es un diagnóstico completo, una hora y media que acortaría cualquier debate sobre la necesidad de otro cónclave para lograr un pacto y demás tácticas dilatorias.

El guión no toca temas que fueron importantes en ese tiempo: la desorbitante inversión en computadoras que nunca sirvieron para lo planteado y la cuestionable inversión en publicidad y en medios para difundir las clases en la pandemia. Tampoco la dudosa necesidad de que el PNUD interviniera en el negocio. Pero aceptemos que eso no era parte del diagnóstico de EDUCA. El final recoge el testimonio de una niña de 16 años embarazada. Es terrible.