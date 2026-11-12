Recuerdo el día que alguien llamó al periódico para alertar de un suicida en la Zona Colonial. Había un hombre sentado en el alero de una gran casa mirando hacia abajo, como midiendo la distancia al suelo. Resultó ser una de las esculturas de Salvador Vassallo, probablemente la llamada Chifuí.

Soledad, su compañera de vida, ha puesto en circulación Salvador Vassallo Antología de la obra, en una edición sencilla y cálida. Como era el propio artista. Y al verla así, reunida y explicada, se puede admirar en su real dimensión la evolución de toda una vida creativa.

Salvador Vassallo trabajó el hierro, la madera, el cartón, la resina. La arena, el vidrio, el acero, el bronce... Fue un escultor incapaz de limitarse a una técnica o una materia. Reconocible pero no repetitivo. Explorador de formas, colores y volúmenes. Entendía que el arte también se siente cómodo en objetos cotidianos y pasaba con comodidad del hiperrealismo de sus muñecos a la abstracción con sentido en sus esculturas.

Marchantas, monjes, pretorianos... reflexiones sobre la vida diaria, la espiritualidad o el poder. Cardúmenes, esquineros, retablos, puertas.

Vassallo era el artista menos excéntrico posible. En la presentación de este volumen Thimo Pimentel recordaba su sentido del humor y León David la trascendencia de su obra en su contexto. Vista así, reunida, se aprecia cuántos vassallos hubo. Cuántas etapas, qué diferentes intereses marcaron su trayectoria. Escenas cotidianas de gente sencilla, objetos extraños, piezas de joyería. Todo despertaba su interés, todo le llamaba.

La escultura no es un terreno sencillo. Ni para elaborarla ni para comprarla (un cuadro se cuelga en cualquier pared, pero una escultura... ) Soledad dijo una vez que las esculturas siempre terminan por encontrar su lugar en la casa. La obra de Salvador Vassallo encontró un lugar en el arte dominicano.