Lo primero va antes

"El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar no soporta el modo imperativo." Lo decía Borges, y como siempre tenía razón. No se puede obligar a nadie a leer, ¡pero es obligatorio enseñarle!

Ya se habla más de cómo usar la inteligencia artificial (IA) que de cultivar la naturaleza. Expertos y funcionarios están enfilando los cañones hacia lo que vendrá como si lo que está ya aquí fuera buena base. Y sí, la IA abrirá un mundo de posibilidades y el que se quede atrás se quedará muy, muy rezagado.

Pero...

Se echan de menos ideas concretas para solucionar el problema más grave de nuestro sistema educativo. ¿Alguien sabe qué están haciendo la ADP o el Minerd para que nuestros niños aprendan a leer y escribir correctamente? No el párrafo de buenas intenciones habitual, sino programas concretos que muestren un reconocimiento del fracaso del sistema actual y demuestren un propósito de enmienda firme. Si hablamos, como les gusta a los educadores de hoy, de "aprendizajes y competencias", volvamos la mirada hacia la lectura. Habilidades comunicacionales, empatía, pensamiento crítico, resolución de problemas... ¿Cómo pretende el sistema inculcar estas competencias en los niños y en los jóvenes sin la comprensión lectora? ¿A base de videos en TikTok y mensajes de wasap?

La lectura aporta vocabulario, ejercita la memoria e impulsa el conocimiento. Exige concentración, desarrolla el razonamiento y por tanto el pensamiento crítico. Con la lectura se enriquece la creatividad, esa hermana de la inteligencia. Ayuda a percibir las emociones de otros: de los personajes, del autor y de otros lectores. Así se desarrolla la empatía. Leer extiende la imaginación. (Aplíquense todas estas virtudes a las competencias que se persiguen...) Y no menos importante: la lectura es una vía a la felicidad. Borges lo explicaba mejor que nadie.