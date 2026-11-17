Algunos divorcios son inevitables y sanísimos. Obligar por imperativo legal a diez sesiones de torturo-terapia antes de firmarlo no parece una buena idea. Es un proyecto de ley del legislador del PQDC Elías Wessin Chávez, que además propone 20 horas de cursillo prematrimonial previo a un enlace civil.

No hay por qué dudar de las buenas intenciones del legislador; quiere defender la institución familiar y que disminuya el número de divorcios. Pero aspira a colar en un contrato civil una pátina inspirada sin duda en sus profundas convicciones religiosas.

Lo del cursillo y el consejero matrimonial o pastor pueden servir a algunos, pero desde luego no puede aplicarse sin anestesia a todos. Eso de "hasta que la muerte los separe", decía una anciana muy sabia, se instituyó cuando la esperanza de vida eran 40 años y se protegía así a la mujer, dedicada a tener hijos y dependiente económicamente del varón.

Pongamos el caso extremo de una mujer que después de muchas dudas se atreve a terminar el matrimonio que la mantiene unida a efectos civiles a un marido pendón. O violento. ¿Debe ser obligada a sentarse en terapia con él? No parece muy sano. Es un caso extremo ¡pero no tan raro!

El Estado está ya demasiado presente en nuestras vidas. Que además imponga terapias matrimoniales es excesivo. Hay parejas de hecho que duran toda la vida, matrimonios que nunca debieron serlo y divorcios de mutuo desacuerdo. Incompatibilidad de caracteres, pasiones que ciegan. Y no ignorar que existen El azar y la necesidad, robando las palabras de Monod.

Es la vida, la naturaleza humana, las convicciones religiosas, la mala educación, el machismo, los intereses económicos, las traiciones nunca esperadas, la mala suerte, la buena fortuna... ¿Aceptarían nuestros ilustres legisladores, pasar por terapia obligatoria y confesar sus cuitas conyugales al terapista de guardia? Por eso de dar ejemplo...