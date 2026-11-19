La colonia española en República Dominicana eligió a Ana Carolina Blanco Haché como nueva presidenta del Consejo de Residentes Españoles. Encabezaba la plancha Renovación Española y la alianza con Caribe Hispania le dio la presidencia. Jesús F. Armenteros será el secretario por los próximos cuatro años.

Blanco representó el CRE dominicano en el Consejo General de la Migración en la etapa pasada, donde ejerció como vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

Y hay elecciones generales en España el 29 de noviembre. Aquí se podrá votar de manera presencial a partir de mañana sábado 21 en el Consulado General (hasta el día 26) donde estarán disponibles las papeletas. Por correo certificado antes del 24, si le llegan la papeletas e Inposdom cumple.

La campaña electoral está siendo agresiva y sucia. El fascismo abertzale ha vuelto a agredir a candidatos no nacionalistas en el País Vasco y en Navarra. Una anomalía democrática que pareció superada y que ha rebrotado. La policía detuvo ayer a cincuenta aprendices de Bildu –aliado del PSOE- acusados de apedrear a un candidato del PP.

Puigdemont, líder del golpe de Estado de 2017 ha declarado que "(...) nosotros nos hemos aprovechado de esta ambición desmedida de poder para infligir algunas derrotas a España", refiriéndose a Pedro Sánchez.

¿A quién votar? A quien usted decida, por supuesto. Pero antes lea a Arturo Pérez Reverte: "Durante dos legislaturas, Sánchez se ha reído en nuestra puta cara. Lo imposible se volvió imprescindible, lo inadmisible fue coraje democrático y quien le recordó lo dicho y prometido se convirtió en fascista."

España ha crecido, dicen los números, pero no tanto como sus problemas. La vivienda, la inmigración desordenada, el aumento de los impuestos, el colapso de la red ferroviaria, la saturación de la sanidad pública, la crispación política y social se vive ya a pie de calle. (Con este PSOE la corrupción clásica es lo de menos...)