Hay un turismo para cada necesidad. Turismo cultural, en el que se está posicionando la Ciudad Colonial. De salud. Turismo de convenciones (¡siempre hay un plan para un gran centro!). Rural, con buenas ideas en el Sur. Turismo religioso, aunque no despega la Ruta de la Fe. Deportivo, con el golf a la cabeza. Turismo de lujo, de aventura... La embajadora de Estados Unidos, doña Leah, es una entusiasta del turismo de colmado y dominó.

Y hay una nueva corriente ya asumida por algunos destinos que coloca al visitante en otro plano. Lo cuenta Elodie Manthé en The Conversation y cita entre los países que lo han abrazado al archipiélago de Palau, en la Micronesia, a Nueva Zelanda, Islandia y Finlandia. En Dinamarca, Copenague ha emprendido acciones con el mismo espíritu.

¿En qué consisten estos impulsos? "(un turismo) en el que los viajeros no se limiten a consumir, sino que se comprometan a respetar los lugares, valorar las culturas y contribuir al bienestar de los territorios visitados. El viaje, de esta manera, deriva en un ritual de intercambio, bien alejado de una simple transacción."

Según la autora, profesora de la Universidad de Saboya Mont Blanc, el sector atraviesa una "fase de desilusión". Esta nueva visión viene a dar una vuelta de tuerca a la relación del viajero con el destino que lo acoge. Un turismo ético, en el que el viajero se compromete a dar tanto como se dispone a recibir.

En Palau, el visitante debe firmar a su llegada un compromiso de respetar el medio ambiente y la cultura local. En Nueva Zelanda firma que no dejará huella y respetará las comunidades locales. Islandia y Finlandia reciben al viajero comprometiendo al viajero a defender los paisajes. (No estamos a ese nivel: aquí deberíamos firmarlo primero antes de exigírselo a los que llegan.)

The Conversation