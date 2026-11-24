Deshacer una biblioteca es despedirse tramo a tramo del ausente que la reunió. Quizá alarga el duelo o quizá reconforta, reconociendo en cada tomo al que se quiso.

Una biblioteca es un espejo. Se sigue el rastro de toda una vida. Aficiones, intereses, preocupaciones. Algún extraño desliz que desentona, alguna indulgencia que rompe la seriedad. ¿Cómo se explica, si no, una novela sentimental entre tanto clásico?

¿Por qué habría comprado ese título? ¿Cuántas veces releyó ese tomo subrayado con lapiceros diferentes? Este no pudo traerlo él, seguro que se vio obligado a comprárselo al autor. Ediciones diferentes de la misma lectura; está claro que era uno de sus favoritos. Enciclopedias en las que no falta un tomo.

Cambian las aficiones, los intereses, los compromisos profesionales. Cambia la vida. Así, la biblioteca va dirigiendo su corpus en los anaqueles al ritmo de las estaciones. Cada año es una arruga... y un tramo. Crece la biblioteca hasta el techo, invade las habitaciones, se acomoda en sillas y rellanos. Nadie prevé la capacidad de engordar que tiene una biblioteca.

A veces los libros se amontonan sin orden, se reproducen solos. Otras la biblioteca tiene vida propia y decide su dirección. O es un mausoleo aburrido que acumula telarañas. Pero los libros no sobran nunca y deshacerse de ellos es sumamente complicado. Cuesta más despedirse que recibirlos. Hay libros que nunca se abrirán, aunque hayan llegado con decisión a la casa. Y otros se prestarán y se perderán, como es bien sabido y aceptado. No importa; quizá encuentren a alguien que les quiera más.

Despedirse de una biblioteca es difícil, lento, complicado. Pero es una de las últimas conversaciones que se mantendrán con quien la atesoró. Solo por eso, hay algo de reconfortante, de silenciosa intimidad.

(Para F.A.)