No parece un nombre para un poemario, pero es el título del pequeño volumen que su autor, William González Guevara, presentó recientemente.

Soledad Álvarez abrió el apetito por conocer más de este joven nicaragüense que se sabe "poeta, siempre poeta". Saber más de su obra y entender mejor su vida, razón y causa de su vocación.

A los once años se reunió con su madre en Madrid, a donde ella había emigrado años antes. Las realidades que enfrentará son uno de los ejes temáticos de su obra. El otro, la violencia que marca la vida en la Centroamérica que añora pero no idealiza. Los tíos y primos del poeta son miembros de la banda Los Sumi, estaba destinado al sicariato. Pero esa madre que le lee poesía le abre el mundo a través de la literatura como opción vital. (Nunca hablará del padre.)

¿Puede ser el sicariato un tema poético? González Guevara demuestra que sí. Su poesía es dura y directa, cómo tratar esos temas si no es con imágenes que no los disfracen. Para entender esa realidad González Guevara realizó 35 entrevistas a pandilleros cuyas vidas se cuelan en algunos poemas. Encuentros que quizá se conviertan en ensayo algún día.

Los nadie, Me duele respirar, Inmigrantes de segunda y Esta será mi venganza son los títulos de sus obras anteriores. Ganador de varios premios, a sus 25 años tiene ya una voz propia para exorcizar en poemas la crudeza de la realidad de Centroamérica y la dureza de la emigración. Sus ojos son los del afortunado por haber escapado de un destino terrible y los del emigrante que ha triunfado pero ha visto los sacrificios y el trabajo de "los rechazados".

Mar de Palabras, organizador del encuentro, vive a lo largo del año mientras prepara su gran cita. Por lo que adelanta Minerva del Risco, 2027 trae un gran festival.