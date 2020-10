Dice la ADP que no hay condiciones para el comienzo del curso y lo dice cuando ya muchos colegios privados han comenzado y los padres muestran una sobrecarga importante. La escuela pública sufirá lo mismo o más. La doble jornada de muchos es ahora triple: el trabajo, el hogar y las clases de los hijos.

Queda siempre la pregunta de por qué los resultados en los informes internacionales son tan malos para los alumnos dominicanos. Y la respuesta es tan simple como que... no saben leer bien.

Algo que las escuelitas de antaño, incluso las de silla de guano a la sombra de un árbol, cumplían perfectamente.

El que no lee bien no escribe bien. Y hablamos de niños que no leen bien pero pasan a secundaria, donde tampoco comprenden lo que leen pero llegan a hacerse bachilleres que llegan a la universidad... con lagunas en lecto escritura que ya no se pueden apenas corregir.

¿Cuántas tabletas, cuántos ordenadores hacen falta para aprender a leer? ¿Cuánta banda ancha, cuánta tanda extendida, “formación en competencias” hacen falta para leer bien, escribir correctamente, entender?

La tragedia de la enseñanza es que se habla de miles de millones de pesos y que seguimos sin enseñar a leer. Que prometemos una enseñanza universitaria que les abrirá las puertas a un trabajo remunerado que les permitirá desarrollar en la vida su vocación y proyecto personal.

Esos sueños están viciados porque no es verdad, porque esos alumnos a los que se les promete el futuro y la educación soñada... no entienden lo que leen y apenas se expresan cuando escriben.

Es la gran estafa de la educación dominicana. Ahora que hay dinero, empecemos por enseñarles a leer y escirbir.