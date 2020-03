Apuntes eleccionarios 2020

1. El diálogo que se realiza bajo la observación del Consejo Económico y Social (CES) ha dado importantes frutos para bajar las tensiones y garantizar unas elecciones limpias y justas. Quien no quiso participar, como quiera tendrá que aceptar los acuerdos de ese diálogo, de modo que siempre es un error ausentarse de donde se toman las decisiones.

2. Hablando de decisiones, los jóvenes, que la jugaron tan bien en la guerra pero que no han mostrado la misma pasta en la paz, parafraseando una conocida frase, en uno de sus últimos dislates, pidieron equilibrio en el CES ignorando que en estos casos los miembros del CES no votan, las decisiones las toman los partidos. Por eso, su ausencia fue un error de bulto que no pudieron subsanar con un encuentro que no tenía posibilidad alguna de influir en los protagonistas.

3. Siempre se pide que las elecciones sean pacíficas. Aquí siempre lo han sido. El ciudadano vota en paz y calma. Los que dañan la cosa son los partidos. ¿Por qué no se le pide a ellos que se comporten como buenos ganadores y mejores perdedores?

4. Las votaciones con la boleta de papel pueden crear confusión. El personal no parece estar bien entrenado, según testimonios de funcionarios de mesas y con boletas, el arrastre no se justifica, sobre todo si ya estamos convencidos de que el conteo será largo.

5. Preparémonos para una semana con rumores de todos los calibres, de comentarios “de fuente segura” en las redes, de todo tipo de bulos. No les haga caso ni los reenvíe. Vote de acuerdo a su conciencia y no se deje engañar por los pagados de siempre, de ambos lados.