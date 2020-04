Aquellos descuidos...

Un viejo refrán sobre causa y efecto dice que “aquellas aguas trajeron estos lodos”, intentando hacer entender que los hechos del pasado, realizados o dejados de realizar, tienen consecuencias futuras que se pagan.

Es el gran karma de los políticos que se niegan a tomar las duras decisiones para no perder capital político y luego tienen que aguantar los lodos del problema recrecido en sus consecuencias.

Cuando digo políticos, me refiero a todos los que han detentado el poder, no a nadie en particular.

Por temor a que los llamaran dictadores, convertimos el libertinaje en religión y ahora estamos pagando las consecuencias en un pueblo indócil, que cree que no tiene obligaciones, aunque sean en su beneficio.

Para proteger intereses, no se diseñaron políticas que favorecieran la creación de empleo, sino exenciones a los poderosos, creyendo que podrían contar con su apoyo en el futuro, pero ignorando que el capital no tiene amores y cambia de pareja a conveniencia.

Asimismo, dejamos que la educación se fuera por el tubo de drenaje y que a través de la ignorancia viésemos incrementar la pobreza y hoy cuando hay necesidad de organizar la ayuda a los pobres, estos no están bancarizados y algunos no están ni siquiera identificados.

Dejamos crecer el fraude y ahora no podemos hacer elecciones por correo ni por otros métodos, porque nadie cree en ellas.

Finalmente, por hacer caso a malos sindicalistas, hoy no existe un seguro de desempleo que sería de enorme ayuda para todos los trabajadores...

Ojalá el COVID-19 nos ayude a reflexionar.