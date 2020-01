Este texto me lo encontré en el internet el otro día y me pareció que constituía una reflexión muy interesante sobre todo para las nuevas generaciones que creen que basta con tocar una pantalla para saberlo todo, o que tienen derecho y se “merecen” todo:

“– El secreto de la vida es éste: La vaca NO da leche...

– ¿Qué dices, preguntó incrédulo el muchacho...

– Tal cual lo escuchas, hijo: la vaca NO da leche, hay que ordeñarla. Tienes que levantarte a las 4 de la mañana, ir al campo, caminar por el corral lleno de excremento, atar el rabo y las patas de la vaca, sentarte en el banquito, colocar el balde y hacer los movimientos adecuados.

– Ese es el secreto de la vida: la vaca, la cabra o la llama NO dan leche. Las ordeñas o no tienes leche.

– Hay una generación que piensa que las vacas dan la leche. Que las cosas son automáticas, fáciles y gratis: deseo, pido y obtengo. Pero la realidad es que la felicidad es el resultado del esfuerzo, y que la ausencia de esfuerzo genera frustración e ignorancia.”

Quizás culpa de la tecnología y en parte de nosotros los padres que queremos ahorrarles todas las dificultades que pasamos a nuestros hijos, se ha ido creando una generación que no estudia, que no lee y que no se esfuerza. Que lo espera todo sin tener que aportar y que solo vive para el placer. Cuando no logra conseguir las cosas que ansía, no busca el camino duro, sino el fácil que a la larga se convierte en el más duro.

Gracias a Dios la inmensa mayoría de nuestros hijos son buenos, pero hay que repetirles incansablemente que la vida es sacrificio y esfuerzo, no solo placer.