La campaña en rolos...

Los candidatos siempre tratan de sorprender al electorado, de despertar su interés, sobre todo si sienten que su mensaje no está recibiendo la suficiente acogida por parte de los votantes.

Esa falta de atención se puede deber a muchas razones, incluyendo el ruido que hacen sus adversarios, pero también puede tener que ver con las características del propio candidato.

Desde Adlai Stevenson con su hoyo en el zapato, hasta Corides montado en burro, o Hipólito llegando en un tractor a una manifestación, en las elecciones se ha visto de todo. La pregunta, ¿cuán efectivas han sido esas tácticas a la luz de los resultados?

Ahora, la gente de Gonzalo Castillo ha subido al carro del candidato a mujeres con rolos como forma de demostrar el carácter popular de su candidatura. Ignoro si alguien está comprando el mensaje de manera positiva.

El arreglo de pelo de la mujer de clase media baja es el tubi, no los rolos, pero ambos no son aspiracionales. Las mujeres se dejan ver en tubi o rolos si la circunstancia las obliga. No van a la fiesta en rolos ni en tubi.

Los problemas del candidato del Partido de la Liberación Dominicana son otros, comienzan en que representa a una administración que está siendo combatida por todos los frentes y que se ha dejado crear una mala percepción sobre su gestión, y en segundo lugar porque se ha entretenido en reforzar el argumento de sus contrarios: de que es un “penco” en el sentido peyorativo del término.

Para mejorar su posicionamiento, tiene que salirse de esa doble trampa. Que pueda hacerlo, es otra cosa.