¿Una banca cada 100 metros? ¿Legal, ilegal, ilegal adscrita a un cuartel? ¿Legal pero no donde debería estar? ¿Informal en toda regla? ¿Ilegal pero de una franquicia legal? ¿En contra de los intereses de riferos informales o de los banqueros legisladores? ¿Las licencias las da alguien del comité central de algún partido? ¿Ya hay un mercado pujando?

¿Estaría satisfecha Hacienda con una banca cada 150 metros? ¿Cuánto aspira a recaudar? ¿No se denunciaba recientemente que las bancas ilegales son un gran hoyo fiscal? ¿La intención es legalizarlas en vez de cerrarlas después de multarlas generosamente? El dinero que le entra a Hacienda por esta vía es dinero que sale del bolsillo de un jugador a menudo justo de fondos.

Hacienda reduce la distancia obligatoria que separa a las bancas: proliferarán las casetas de lotería hasta incidir en la fisonomía urbana y rural todavía más. Porque además de todo son estructuras feísimas.

No, no hacen falta más casas de apuestas, bancas legales o ilegales, puestos de lotería, rifa y aguante... Se las va usted a tropezar: cuesta encontrar un parque público, una acera por la que pasear o un cajero automático. Ya no recordamos donde estaban las librerías y hay que pensar bien cómo llegar a un museo, un teatro. ¿Sabe usted dónde están las bibliotecas públicas, echa de menos un centro de atención primaria en su sector, una cancha en el barrio, un preescolar?

No se preocupe tanto, que tendrá una banca de apuestas a 50 metros viva donde viva. Y reducida la distancia a la que podrá colocarse una banca respecto a una escuela, podríamos solicitar que el 4% dedique una partida para educar en finanzas personales:

Banca 101. Edúcate hoy para un futuro probable.