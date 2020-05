¿Cómo salimos de esto?

La Cumbre por la Unidad y la Recuperación Nacional no es solo una buena idea del PRM: debería ser un objetivo compartido.

Y probablemente, si no estuviéramos en campaña electoral ya habría por ahí una convocatoria a las fuerzas vivas, civiles, oenegés, partidos, sindicatos y cuanto organismo registrado existe para organizar un foro. Porque esto está muy complicado. Porque hay que hacer algo y rápido.

Si la estabilidad del dólar ha sido el buque insignia de los gobiernos del PLD... está trastabillando. Si las recaudaciones se han caído, el gasto social se ha disparado, la pérdida de empleos anula los creados en el último cuatrenio y no se sabe cuándo llegarán los turistas ... esto está muy complicado.

Faltan apenas cinco semanas para unas elecciones que cualquiera no querría ganar. El nuevo presidente heredará un país asustado, por no decir también empobrecido y enfermo. Con un poco de suerte la apertura no disparará los casos de COVID-19.

Y sin embargo, el que gane se encontrará con un país con unas ganas tremendas de salir del encierro, de empezar a trabajar, de acortar etapas y saltar semanas. Ese estado de impaciencia, que es positivo, no puede ser enturbiado por una clase política que sigue discutiendo nimiedades, enredada en la foto tres o la foto cuatro de la boleta. En hacer alianzas contra natura por un puñado de votos, en soltar al aire promesas imposibles y forzar el esquema de la fundita hasta límites nunca pensados.

No va a ser una campaña limpia, pero tampoco será larga. En eso salimos ganando...