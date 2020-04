Conversación en el supermercado

-Yo se lo había dicho mi amigo: tienen tres días en el poder y ya tienen tres crisis y las que vendrán...

-Bueno, yo entiendo que Luis tendrá que meter mano, porque parece que a los alcaldes se les olvidó que falta una elección, quizás la más importante...

-Es que esa gente tiene mucha hambre. Usted ve esos alcaldes que dicen que van a botar a todo el mundo... Ellos tienen razón. La presión de esas bases es insoportable y ellas no entienden de razones ni de institucionalidad, por más que les razonen y esas son las que van a hacer campaña por Luis y por los legisladores...

-Bueno, pero a los peledeístas sí que no se les quita el hambre...

-Estamos de acuerdo, pero no se trata de eso, sino de no creer que están ganados. Andan encuestas por ahí que afirman que Gonzalo está subiendo y Luis no logra subir del 45 por ciento, lo que señala segunda vuelta. Además, parece que Leonel lo está pensando mejor, porque en este país las elecciones se polarizan y aunque él intentó hacerse el líder de la oposición no lo consiguió y ahora está obligado a apoyar a alguien claramente... Y lo están cortejando...

-Bueno, si eso está surtiendo efecto se verá en la votación del martes de los diputados para la ampliación del Estado de Emergencia...

-No sé si será muy temprano, pero de que él sabe que tiene que pegarse al que va a ganar, lo sabe. El juego está en manos de los dos grandes.

-El galloloquismo de estos días podría darle la excusa necesaria para tomar una decisión dolorosa, pero política. No falta mucho para saber qué hará...