Cinco organizaciones han lanzado una campaña contra la violencia sexista entre jóvenes, (@ReseteateRD), resultado de un estudio llevado a cabo por Oxfam. Si hace unos días nos preguntábamos por qué no cesa la violencia en el noviazgo, parte de la explicación la dan los jóvenes encuestados.

El 75% afirma que sus amigos revisan el celular de su pareja. El 60%, hombres y mujeres, reconoce que sus amigos le dicen a la pareja qué ropa debe usar y el 63% le grita. El 55% tiene alguna amiga que ha sido víctima de violencia en los últimos meses. El 67% de las encuestadas recuerda haber visto campañas contra la violencia en los últimos meses... pero solo el 33% de los hombres dice lo mismo. ¿Y a quién escuchan sobre sus relaciones de pareja? El 82% de las mujeres y el 77% de los jóvenes varones... a su madre. En otros países estos porcentajes son más altos, pero aun así... ¿tanta influencia materna pero tanta violencia?

El informe es interesantísimo. Francamente sorprende lo machistas y desinformados que son los jóvenes de entre 15 y 19 años, de uno u otro sexo. Las mujeres y los hombres que se rebelaron en los años 60 deben ver con incredulidad estas respuestas.

En el otro extremo, la mejor tenista de todos los tiempos se comporta terriblemente mal en la pista, le sancionan y acusa al árbitro (al que además ha llamado ladrón) de penalizarle por ser mujer. ¿Tampoco ha entendido nada? Y una actriz de Sex and the City, ahora candidata demócrata, sostiene que la temperatura del aire acondicionado en las oficinas es una muestra más de machismo. (Con lo sencillo que es levantarse y apagarlo o pedir que lo bajen...)

Nos movemos en los extremos y no esto no sirve porque no baja el número de víctimas. Pero seguir hablando del tema, dicen los especialistas, ayuda.

