Criterios sobre la UASD

La Rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que, dicho sea de paso está realizando un magnífico trabajo al frente de la academia, hizo algunas afirmaciones en el Diálogo Libre, que merecen ser matizadas.

La rectora significó que la UASD no podía cobrar matrícula a los estudiantes porque la Constitución de la República lo prohibía. La Constitución lo que establece en el acápite 7 del artículo 63, es que “El Estado debe velar por la calidad de la educación superior y financiará los centros y universidades públicas, de conformidad con lo que establezca la ley”.

Actualmente, la universidad cobra pequeños montos por crédito, es decir, que está negando lo afirmado por su rectora y frente a la realidad de que el Gobierno no cumple cabalmente sus obligaciones, la Universidad no tiene excusa para no requerir de los estudiantes un aporte mayor para financiar el centro.

Por otra parte, la rectora ha dicho que la institución gasta el 30 por ciento de su presupuesto “para nivelar a los estudiantes”, confirmando así la mala calidad de los estudiantes que llegan a la UASD, en su mayoría del sector educativo público, pero esa afirmación robustece el criterio de aquellos que han pedido a la Universidad que establezca pruebas de admisión para sus estudiantes.

Estudiar en la universidad es un derecho solo para el que esté calificado para hacerlo, sin importar su condición social. El país se hubiese ahorrado una enorme cantidad de malos profesionales que pululan por ahí haciendo de todo, si se hubiese aplicado una evaluación seria del potencial de cada estudiante.

La UASD necesita algunas correcciones. Ojalá la actual rectora haya iniciado ese camino.