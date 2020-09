Cuatro errores que dañan al Gobierno

Me resulta difícil de creer que el cambio que nos prometiera Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno pueda perder fuelle porque algunas cosas no se están haciendo con la elegancia que amerita la toma de decisiones políticas. En la percepción política importa más la calidad del gesto que el gesto mismo. Algunos ejemplos:

1. Los decretos de destitución. Parecían más una venganza contra el antiguo régimen que un deseo de hacer las cosas bien, como lo prueban la cantidad de errores cometidos y además, no se ha dicho si esas cancelaciones conllevaban la eliminación de los puestos. Parece que no, lo que corrobora el criterio.

2. La destitución de los embajadores. Que un país destituya a un embajador sin haber solicitado la venia para el sustituto, es el equivalente a declarar “persona non grata” ¡a sus propios representantes!, sin que hayan cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

3. El caso de Inapa. Este caso es de antología porque no hay forma de negar, de acuerdo a los argumentos aportados por el Gobierno, de que no se trata de una maniobra para colocar a un joven y valioso político en una posición que no puede ocupar porque la ley se lo prohibe. Las rarezas son muchas: el proyecto lo presenta un veterano legislador ¡de un partido de oposición! El Gobierno lo justifica porque necesita a alguien en Inapa con capacidad negociadora y no hay nadie que negocie más que un ingeniero.

4. La regla del nepotismo. Ninguna familia debiera recibir más de un cheque de empleo del Gobierno. El nepotismo está prohibido.