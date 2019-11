– Aló, Shanto Lomingo. Nosotros querer que ustedes nos devuelvan las cámaras que les plestamos.

– Aquí Santo Domingo. Perdón, no entendemos por qué ustedes en China quieren que les devolvamos las cámaras que apenas están en uso en la Universidad...

– Es que nos están haciendo mucho daño. Estamos cansados de ver carros destaltalados, motores sin placa, muchos tígueles mal vestidos y demasiada gente bebiendo celveza en las aceras...

– Bueno sí, pero esa es una realidad que no podemos cambiar. Para eso tenemos patrullas que recorren esos lugares...

– Las patlullas no silven pala nada. Andan con las centellas encendidas. Así no van a atlapal a ningún ladrón. Además, siemple los vemos que se palan en los colmadones no sabemos a buscal qué...

– Mire, señor, el problema no es ese, sino que los norteamericanos quieren que les compren las cámaras a ellos, pero las de ellos son más caras (aunque posiblemente son hechas en China) y como quiera la data importante va a ir al exterior.

– Nosotlos tenemos miedo de que nuestlos compatliotas vean cómo viven ustedes allá y quieran cambial todo aquí en China. Aquí, la gente tlabaja como buey y es ordenada, no tira basura. Si ellos ven que todo eso puede hacelce, va a habel una revolución aquí...

– Bueno, ni modo, si es para economizarles problemas, estamos dispuestos a devolver las cámaras, pero entonces tendrían ustedes que hacernos un préstamo para comprar las americanas... Total, el dinero va para allá de todas maneras... (Perdonen la incorrección)