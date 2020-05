De las AFP al dólar pasando por Duquesa

Tres preguntas marcan la actualidad, dejando a la “trepidante” campaña electoral en un segundo plano.

1. ¿Qué votarán sus señorías sobre la propuesta del diputado Pedro Botello? ¿Entenderán a tiempo las razones de las AFP y la autoridad monetaria para no devolver el 30% a los ahorrantes? ¿Atenderán pensando en julio las urgencias de los depositantes?

2. ¿Alguien con mando tiene un plan para Duquesa? Hay informes del BID, de la JICA... Porque a informes, seminarios, comisiones, propuestas y depuestas no nos gana nadie en nuestro particular planeta-basura. Duquesa sigue ahí para recordarnos que la basura ha importado muy poco a los que ahora tienen propuestas y soluciones pero que tuvieron el poder y no lo usaron... en eso.

3. ¿Cuál es la verdad sobre el dólar? Ayer, un banco comercial, vía su plataforma electrónica, vendía el dólar a 56.80 pesos. En remesadoras tradicionales se encontraba a 55.90. La tasa oficial ronda los 54.59. Disminuyen las remesas, mientras las filas frente a las remesadoras se hacen interminables. Eso quiere decir que los de aquí necesitan más y los de allá mandan cantidades más pequeñas. Y sin los dólares del turismo por unos cuantos meses, la tasa va a ser de nuevo un quebradero de cabeza. (Que le tocará, pensará el Gobierno, al que llegue en agosto).

Mientras tanto, hemos aprendido que la enseñanza telemática está muy lejos de ser viable, que los divorcios aumentan tras el confinamiento, que la Unión Europea, el Parlacen, la ONU y demás son carísimas burocracias no muy eficientes en crisis grandes. Y que se repensarán aspectos de la globalización porque además de importar... no es muy sano dejar de producir. l