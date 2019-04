Ya se ha dicho, pero no está de más repetirlo. Cuantas veces sea pertinente. La corrupción hace ricos a algunos (que está mal) y nos hace pobres a todos los demás (que es bastante peor). Esa riqueza es difícilmente ocultable pero la pobreza que genera sí lo es, a menudo se achaca a otras razones. Cada peso de dinero público que se ha entregado como soborno o desviado como consecuencia de un soborno es dinero que se ha perdido para la salud, las infraestructuras, la educación... Aquí y en todo el mundo.

¿Cuántos ceros tiene la corrupción? Muchos. Según el FMI los sobornos equivalen al 2% de la economía mundial: 1,5 billones de dólares al año. Sumen el lavado de dinero, la evasión fiscal y otras amenidades y las cifras marean.

Algo más. La tolerancia a la corrupción es tan grave como la corrupción misma. Los sobornos se entienden como comisiones, el nepotismo se disfraza de no me olvido de los míos, el tráfico de influencias como estar bien relacionado, la prevaricación se disculpa con un ya sabes cómo es esto... Todavía hay quien cree que el dinero público no es de nadie. Pero es de todos, por eso empobrece a todos cuando toma caminos privados indebidamente.

La corrupción no tiene ideología, iguala a las dictaduras de derecha o izquierda y a gobiernos democráticos en los que las instituciones de control miran para otro lado.

En estos días en los que se habla de sobornos, la única frase que ha faltado escuchar ha sido, “defina sobornar, señor juez”. Está muy claro: sobornar es dar dinero o regalos a alguien para conseguir algo de forma ilícita.

Cuando una multinacinal confirma que montó en el país una oficina de sobornos de tamaño continental por las condiciones favorables que encontraba aquí... hay que conseguir entender. Y desenmarañar.