Vuelve a plantearse el tema del cambio de densidades, es decir, de la altura permitida para la construcción de edificios en el Polígono Central. Los partidarios de elevarlas argumentan que la ciudad no puede seguir creciendo horizontalmente y que la altura permite conservar (o en su caso habilitar) más zonas verdes. Y que las ciudades no son estáticas, que evolucionan y se desarrollan de acuerdo con las necesidades históricas, a las condiciones de cada tiempo.

Los que defienden que no se cambien las alturas establecidas en Naco, Piantini, La Esperilla y Paraíso argumentan no sólo que se instalaron en esos puntos con unas reglas de juego ya establecidas o que no quieren hoteles, casinos o más bares en sus calles.

Argumentan algo que el día a día de estas calles sufre: más densidad es más tráfico, urgencia de mejor servicio de agua, recogida de basura y de alcantarillado. Más servicios para atender a más personas, en resumen. Y no parecería que esto esté previsto. Hay permisos de construcción para grandes hoteles, sí. Donde se construyó una casa hoy hay 50 apartamentos. Las calles son igual de estrechas que entonces y las aceras... ¿Se imaginan el Polígono Central con más carros? ¿Alguien ha expuesto un plan de ordenamiento del tráfico que esté funcionando? ¿Hay mejor transporte público? ¿El actual puede absorber miles de vecinos más? ¿Y qué hay del agua? ¿Cuántas torres se ven ya hoy obligadas a comprar camiones de agua? ¡Muchas!

Mientras, grandes ciudades del mundo empiezan a vaciarse lentamente. La pandemia ha hecho volver la vista hacia otra forma de vivir...