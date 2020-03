Desconcertados

Se esperaba con impaciencia el Consejo de Ministros. Saber qué medidas va a tomar el Gobierno, cuál es la situación real del país en relación con el COVID-19 preocupa. Ya hemos pasado las elecciones con el resultado vaticinado por las encuestas.

Para Montalvo no debió ser fácil salir ayer a decir: “Mañana hablará el presidente”. No tiene mucho sentido y se crea la percepción de que no saben muy bien qué decir... El coronavirus está poniendo a prueba la madurez de los ciudadanos del mundo. Pero sobre todo está siendo un test de aptitud de sus dirigentes.

Macron, en Francia, decretó la cuarentena un día después de las elecciones. Pedro Sánchez ha conseguido defraudar hasta a sus propios votantes por el manejo dubitativo de la crisis en España. A Merkel no le va tan mal: siendo Alemania un país de casi 83 millones de habitantes tiene menos afectados que Italia, España o Francia. A Boris Johnson, en Inglaterra, le ha tocado rectificar y cambiar su estrategia. De ir por libre ha pasado a tomar las mismas medidas restrictivas que el resto de Europa. A Trump le va bien un día y mal al siguiente. Conclusión, a los jefes esta crisis les ha desconcertado. A China, porque es una dictadura comunista le funcionan métodos inaplicables en democracia.

Veremos qué dice hoy Medina. Hay demasiadas preguntas. Desde cuántos son realmente los casos a cómo se aplicaría una cuarentena en un país con tantos trabajadores informales que deben salir cada día a buscar el sustento.

En estas crisis se descubren los verdaderos líderes.