En Estados Unidos más de seis millones de trabajadores han decidido no regresar a sus puestos después de la pandemia. Las razones son múltiples y todavía se analizan.

Aquí no parece que se vaya a producir algo similar. Al contrario, los que perdieron su empleo tratan de reinsertarse en el mercado laboral.

En educación también se sienten disrupciones. A la deserción escolar que se espera (más de 20,000 alumnos no regresarán a las aulas es la primera estimación local, no oficial) se suma un efecto no esperado: hay alumnos que no quieren seguir en modo virtual.

No plantean abandonar la educación ni es miedo a un hipotético contagio. No quieren salir de casa, se han acostumbrado a aprender, a entretenerse, a socializar... a través de la pantalla.

Una psicóloga infantil habla de su experiencia. Efectivamente empiezan a llegar a su consulta niños que parecen desconectados de la que era su realidad habitual: deportes, cumpleaños, juegos con amigos. Les basta la conexión virtual, la charla a través del wassap o la pantalla de la videoconferencia. Rechazaron primero incorporarse a algunas actividades extraescolares. Y expresan su deseo de que el próximo curso escolar no sea presencial.

Educadores alarmados, psicólogos preocupados, padres desconcertados... enfrentan un tema para el que nadie les había preparado. De los agobios por estar encerrados estamos pasando al agobio por no querer salir.

Las redes, las pantallas, son un ecosistema en el que ellos se mueven y ponen (o les ponen) unas reglas propias. La paradoja, una buena conexión tecnológica les está llevando a la desconexión. Antes era una metáfora, ahora es real.