El colchón

Más del 38% de la población dominicana (3.9 millones de ciudadanos) recibe un ingreso recurrente mensual del Gobierno. Así se reseña en un estudio de Miguel Collado para CREES, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles.

Es un número importante y aunque la asignación venga en forma de bono y con un monto no muy grande... es una entrada a la que nadie renuncia. Es pues un colchón de votos, una base electoral con la que cuenta el PLD y que se transferirá sin duda al candidato morado.

Es un capital partidario, no solo danilista.

La estructura populista fabricada por los diferentes gobiernos peledeístas aglutina en torno a un cheque a empleados públicos, pensionistas y beneficiarios de los programas sociales, clasifica el informe. Habría que sumar los empresarios ganadores de licitaciones no siempre tan transparentes como fuera deseable (y legal).

La oposición no suele arriesgarse a decir que desmontará este andamiaje. Primero, porque sabe que el programa arrastra el voto y lo quiere. Y segundo, porque no es tan sencillo desmontar programas asistencialistas en poblaciones realmente necesitadas. Son un bálsamo para contener (no solucionar) los estragos de la pobreza.

El problema viene después. Hasta ahora se ha considerado un éxito publicitable que cada vez más personas se beneficien de estos programas cuando el verdadero éxito sería que los programas fueran gradualmente menos necesarios.

Cuando se hable otra vez de reforma fiscal habrá que aclarar muy bien este capítulo. Esos miles de millones manejados por el gobierno de turno siguiendo un esquema muy claro de creación de redes clientelistas sale de los impuestos que pagamos todos.

Así, en un reajuste fiscal, deberán bajar esa presión.