El dinosaurio todavía está ahí

“Cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. “El famoso microrrelato de Augusto Monterroso fue publicado en 1959. Describe una sensación que nos resulta familiar hoy. Cuando nos despertamos, el virus todavía está ahí. Multiplicándose por todo el mundo sumiendo en un estado de perplejidad a media humanidad.

No somos tan importantes como creemos, tan poderosos. Somos una especie con una capacidad depredadora que no se había visto en la historia de la Humanidad, pero no tenemos la posibilidad de arreglar lo que estropeamos. No controlamos el destino, no podemos con todo. Ni la ciencia ni la religión ofrecen salida a este atolladero. Y la ciencia y la religión suelen ser los agarraderos de los que nos auxiliamos cuando nos vemos en peligro. Tampoco papá Estado va a poder con todo esta vez. No hay tanto dinero para tanta necesidad, digan lo que digan los políticos populistas.

Demasiado ruido. Ahora que podemos escuchar el silencio se hace obvio el ruido atronador en el que vivimos. Ruido en el sentido literal y en el figurado. Hemos creado una sociedad que multiplica exponencialmente el barullo y las distracciones. Una sociedad infantilizada que vive para jugar, para divertirse. Con más derechos que deberes. ¡Hasta los temas laborales se plantean bajo las teorías de la gamificación!

Todo tiene que ser “divertido”. Las pequeñas virtudes, el esfuerzo, la constancia, la disciplina, la frugalidad... son demasiado aburridas para detenerse a cultivarlas.

El culto a la ciencia nos ha hecho olvidar las humanidades. Que hacen falta, mucha falta en estos momentos de desconcierto. La filosofía, la literatura, el arte, la música... son más necesarias que nunca. Para todos; no son un lujo. Son esenciales.

¡Quién sabe! Quizá cuando este dinosaurio pase repensemos algunos pilares sobre los que hemos construido la vida.

