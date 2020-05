El exilio venezolano

El martes pasado sesenta países participaron en una Conferencia de Donantes: el objetivo recaudar donaciones netas y préstamos para asistir a los países que acogen a los más de cinco millones de venezolanos exiliados de su país. Huyen de la crisis humanitaria, social, económica y de libertades que viven en su patria. Maduro ha llamado a los donantes “miserables y bandidos”, por supuesto al servicio de la CIA y del Imperio.

Empujada por el gobierno de España, la Unión Europea, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la reunión telemática -como manda la temporada- reunió más de 2,500 millones de euros.

Los fondos se distribuirán entre los países que han acogido a esta diáspora, con serias dificultades incluso de conseguir documentación original en sus consulados.

¿Es un exilio económico? Sí. ¿Es político? Sí, sobre todo. Aunque el régimen chavista tenga todavía una inexplicable simpatía incluso en partidos políticos que están en el gobierno en democracias europeas (Podemos en España es el mejor ejemplo), es un régimen totalitario. Lo más absurdo es que un sistema que ha destrozado el tejido social y productivo de un país rico y próspero, que ha logrado arruinar hasta a su propia industria petrolera él solo, que marca todos los récords de devaluación de moneda, de violencia, de inflación... todavía tenga admiradores entre círculos ilustrados e intelectuales que se definen progresistas. ¿De verdad piensan que el problema de Venezuela es Trump y no el chavismo? No, no puede ser eso...

Aquí, en esta campaña, los candidatos deberían pronunciarse sobre Venezuela. Toca muy de cerca.