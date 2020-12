El Gobierno y la publicidad

El encuentro tuvo lugar en 2006 y una crónica del día siguiente describía con alborozo el acto: “El encuentro de la Red de Comunicadores con Leonel contó con más de 600 invitados procedentes de todo el país, quienes abarrotaron los salones de las Cariátides y Verde, en la segunda planta del Palacio Nacional.”

Un encuentro de un presidente con la prensa no tiene nada de extraño. Un movimiento partidario y reeleccionista de trabajadores de la prensa... ya entonces chirriaba un poco y eso era solo el comienzo. Y no porque los periodistas seamos apolíticos o no votemos, sino porque en la relación que a través de los años creó el PLD con parte de la prensa salió perdiendo todo el país.

Por eso es importante el párrafo que dedicó el presidente Abinader en su discurso sobre sus proyectos para luchar contra la corrupción; era oportuno introducir el tema. “Promoveré, -dijo el presidente- la aprobación de la Ley General de Publicidad Estatal para establecer los criterios en el uso de los recursos que el Gobierno destina a la publicidad y para fiscalizar la transparencia en la contratación de esos servicios. Esta ley buscará la prohibición del uso de recursos públicos para promover causas ajenas al bienestar general”.

¿Elemental? Sí, pero valiente. Y necesario. La prensa, como otros sectores, atraviesa momentos difíciles y la calidad de la información, la penetración y lectoría, la credibilidad y la ética de los medios, así como su audiencia y su circulación real deben ser los parámetros que influyan en la inversión del dinero público.

Todos los periodistas entendimos lo que quiso decir Abinader. A unos les gustó... a otros no.