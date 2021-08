El otro muro

Juana Méndez, Ouanaminthe, tenía 45,000 habitantes en 2003. Hoy son 170,000 y no se siente una presión migratoria mayor. El efecto llamada lo produjo la zona franca de Codevi (Compagnie de Développement Industriel), los 15,000 empleos que ofrece y el desarrollo de la ciudad que provocaron.

No hay mejor muro que el empleo, aunque el otro, el que se está construyendo, haga falta para controlar el contrabando de cigarrillos, el tráfico de personas y aprensiones varias.

Los 600 empleos de 2003 en aquel lado de la frontera serán 17,000 al terminar 2021 y con la ampliación proyectada por este parque industrial, se alcanzarán en pocos años los 25,000. No está nada mal para estos tiempos de incertidumbre y responden a la visión de un grupo empresarial dominicano que “lee” la realidad desde una perspectiva original y a contracorriente.

Resumiendo: la pandemia y la situación que ha provocado en el comercio mundial empujan a entender el nearshoring como la gran oportunidad para la República Dominicana de hoy. Inmejorable ubicación para llevar mercancía en dos días a Estados Unidos y a Centroamérica, en dos días y medio a Sudamérica, ocho a Europa. Tiempo que se optimizará cuando la producción salga por Manzanillo y no tenga que viajar primero hasta Haina o Caucedo.

Las oportunidades que ofrece el programa H.O.P.E and Help de comercio entre Estados Unidos y Haití favorecen también a República Dominicana. No sólo en beneficios para los empresarios que las aprovechen.

Son un muro, esta vez de oportunidades, para no tener que emigrar. A los dos países les conviene.