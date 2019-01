Es oficial: el síndrome pre electoral ha tomado el mes de enero por asalto y los síntomas de lo que nos espera en 2019 ya son claros.

El sector leonelista del PLD denunciaba el domingo, furioso y con los adjetivos habituales, lo que iba a suceder próximamente: el perverso danilismo estaba preparando una sucia campaña de descrédito ante el avance imparable de las huestes del León.

Es el primer aviso: este año preelectoral va a ser el de las notas de prensa. Notas a lo Walter Mercado, para avisar de lo que otro se propone hacer. Notas ofendidas para ponerse alante si las cosas no salen bien. Notas difamatorias porque hablar mal de alguien une mucho.

Más: dulces notas de prensa envueltas en suspiro para captar el voto de jóvenes, mujeres y grupos minoritarios. (También aplicable al voto de los evangélicos). Notas combativas, pidiendo aumentos de sueldo para todos. Notas de prensa inflamadas, llenas de “valores” denunciando sin nombre ni dirección casos de corrupción clamorosos. Notas de todos contra todos. Notas de propaganda oficial, opositora, religiosa, sindical, civil, militar, feminista, anti haitiana, pro haitiana... “Se venden y/o alquilan notas de prensa: se las hacemos a la medida de sus necesidades.”

Notas, en fin, de propaganda disfrazada de información.

Será interesante porque quien se pone a prueba es el periodismo. La profesión. Será el año de las noticias falsas y de la credibilidad. El año de las redes sociales y/o de las “fuentes dignas de todo crédito”. De los asesores en comunicación vs. los periodistas de a pie. De las agencias de estrategia vs. el relacionista público que trabaja en la redacción de un periódico. El año de la publicidad gratuita en forma de nota de prensa vs. la publicidad pagada.

Será un año bronco porque la política dominicana no es una cuestión de ideología. Es una cuestión de empleo.