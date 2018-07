Cerradas, abiertas. Padrón de la Junta, padrón interno. Simultáneas, no simultáneas. Y esas variables multiplicadas por sus posibles combinaciones.

La Ley de partidos terminará (algún día) por definir cómo los partidos van a elegir a sus candidatos, pero ninguna ley podrá ocultar lo más llamativo de todo este proceso: si los partidos son incapaces de determinar internamente cómo elegir a su candidato... ¿por qué creemos que son capaces de administrar la vida en común de todos los ciudadanos? ¿Cómo aplican la ley una vez en el poder si les cuesta un mundo elaborar y respetar las normas internas?

Las diferencias entre Leonel y Danilo han marcado este proceso. Leonel quiere volver pero Danilo no lo permitirá y Danilo no puede volver. Al PLD, pues, no le queda otra salida que buscar su tercer hombre. (Aclaración: es una alusión a la famosa película del Hollywood más clásico, no hace falta gritar ¡tercer hombre o mujer!)

Leonel llegó al poder gracias a Balaguer (que sacrificó muy poco noblemente a Peynado). Para las elecciones de 2020 quizá tendrá que levantar el brazo, como se lo levantaron a él, a un compañero de siglas aunque no necesariamente de afectos. Danilo, desde el poder, tiene más libertad de movimiento para elegir a ese candidato de “consenso” que permita al PLD quedarse en Palacio.

La oposición no ha sabido (o podido o querido) ganar el terreno suficiente a un PLD tocado por el desgaste normal de 20 años en el poder, la escasa renovación peledeísta y Odebrecht, el caso de corrupción más documentado del continente y probablemente del mundo.

Los precandidatos peledeístas hacen cálculos. No terminan de fiarse unos de otros, ni tienen claro cómo se negociará finalmente la Ley de partidos porque en el Congreso, ya se sabe, pasa de todo, su contrario y a la vez.

IAizpun@diariolibre.com