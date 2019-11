En dos ruedas

El 67% de los 5,900 fallecidos en accidentes de tráfico en los años 2016 y 2017 fueron motoristas. El país sigue a la cabeza de las tristes estadísticas con una tasa de mortalidad de 149 motoristas fallecidos en accidente por cada millón de habitantes.

Los heridos engrosan la lista de pacientes de la Asociación de Rehabilitación.

A la imprudencia con que se mueven estos conductores hay que añadir la permisividad de las autoridades. Los motoristas se mueven con un desconocimiento absoluto de las leyes de tránsito... porque se lo permiten.

Cruzan los semáfotos en rojo delante de los agentes, se suben a las aceras para esquivar el tapón, montan tres pasajeros, cuatro si son menores. El casco parece ser opcional. En la ciudad y en carretera no dudan en transitar en vía contraria si el cambio de sentido está lejos. Cargan desde tanques de gas a ventanas, colchones y televisores.

Y tácita o expresamente, las autoridades se lo permiten.

No es una cuestión de educación ni sensibilización. No hay campaña que dé buenos resultados a corto plazo en este caos. Podemos apostar a ello, pero seguirán muriendo. Por cientos, tristemente.

Si las autoridades no muestran firmeza y la mantienen a largo plazo, las carretras dominicanas seguirán siendo peligrosas y mortales.

No son solo ellos. Los camiones, autobuses y guaguas son armas de destrucción, no masiva pero casi. Y no debería ser tan difícil controlarlos. Todos vemos los camiones que circulan por el carril más veloz en las autopistas y a más de cien por el malecón. Todos menos los agentes con la autoridad para detenerlos, multarlos y si es preciso y lo contempla la ley, retirarles la licencia.

Un país seguro no es solo una meta para atraer turistas. Los que vivmos aquí también lo merecemos.