En homenaje a Don Enrique Armenteros

Don Enrique Armenteros -divertido, gran conversador de ojillos siempre sonrientes- dedicó parte de su vida a hacernos entender el tesoro de un país hermoso y rico. Estudió los ríos, montañas, bosques y valles dominicanos y leyó cuanto se escribía sobre el tema.

Lo hacía por pasión, pero también -explicaba en conversaciones sin tregua- porque lo consideraba un deber ciudadano. Su obligación, su contribución.

Hoy, con la creación de la Beca Don Enrique Armenteros, para un Doctorado en Ciencias Ambientales, esa labor tendrá continuidad. El Grupo SID, cuyo consejo de directores presidió por más de 30 años, ha firmado ya el acuerdo con Intec y Concepción Georgina Espinal Almonte, licenciada en Bioanálisis y egresada de un postgrado en Educación Ambiental y un master en Prevención de Riesgos laborales será quien la inaugure.

Don Enrique perdía la paciencia cuando constataba que los problemas estudiados seguían año tras año sin solución. No podía entender la desidia de los gobiernos, la insensatez ciudadana, la depredación de los ríos, la deforestación intencional. No podía creer que lo que estaba ante la vista de todos no alarmara lo suficiente, no moviera a la protesta. A la acción.

Por eso creó la Fundación Progressio y la Reserva de Ébano Verde. Por eso se sentiría especialmente contento con que su nombre se ligue a una beca que permitirá a jóvenes investigadores seguir trabajando por lo que tanto amó.

(Hay semanas que terminan con buenas noticias. Son las que infunden un optimismo cauto a esta profesión que se desenvuelve siempre entre tanto ruido...)