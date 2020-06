Esa fue la respuesta de un delivery de una de las franquicias internaciones de entrega de pedidos que opera en el país, cuando le llamé la atención por una violación a la ley de tránsito.

Primero quiso minimizarla y cuando no pudo justificarla, me lanzó la expresión que oigo diariamente y que lo permite todo: “Estamos en República Dominicana”.

La frase no es solo una justificación, sino también una desconsideración al que reclama vivir de acuerdo con las leyes, porque quien la lanza sabe que lo que hizo no es correcto, pero como eso lo “hace todo el mundo” el violador está complemente seguro de que no le va a pasar nada y lo va a seguir haciendo.

Pues yo y, estoy seguro, miles de dominicanos más, no queremos seguir viviendo en esa “república” y haremos lo que sea por cambiarla.

Quizás comenzando por votar en las próximas elecciones por quien prometa aplicar la ley a todos los ciudadanos, a los ricos y a los pobres, a los “solteros” y a los “padres de familia”; a los pocos que pagan impuestos y los servicios públicos y a los muchos que viajan “de bola”, pero que lo exigen todo.

Contrario a lo que se piensa, ese principio no es tan difícil de aplicar como parece. Basta con tomar una actividad de la vida nacional, el tránsito, por ejemplo, y comenzar a aplicar la ley sin excepciones. Cuando eso se haga, se verá el cambio de conducta en otros aspectos de la vida social.

En el mundo de hoy si insistimos en vivir como chivos sin ley nos quedaremos solos, sin inversiones ni empleo, y en ese momento, entonces lloraremos.