Leer es la puerta. Leer bien lo es todo. Solo el 12 % de los estudiantes de tercero de primaria, de la Generación 4 % alcanzó un nivel satisfactorio en un estudio diagnóstico elaborado por el Ministerio y anunciado (valientemente, todo hay que decirlo) por el propio Navarro.

Nos enterábamos el mismo día en el que la ADP coreaba (en huelga también en su día libre) ante las oficinas gubernamentales: “¡La ADP unida, jamás será vencida!”.

Solo el 12 %. Un 38 % tuvo un desempeño aceptable y el restante 50 % solo alcanzó niveles elementales.

Leer y escribir. Por donde todo comienza. Leer y escribir. De nuestros niños, en tercero de primaria, cuando ya deberían estar disfrutando de lecturas, cuando ya pueden estar enganchados a los paquitos y libros infantiles... sólo el 12 % lo hace satisfactoriamente.

La Generación 4 % va a caminar por sus años de educación obligatoria con deficiencias graves y elementales. Y (con el respeto que merezca el gremio) la responsabilidad es de los profesores.

No es la pobreza, no es el salario, no es la falta de tecnología en las aulas, no es falta de aulas (los evaluados están en aulas) ni de grados de maestría en el profesorado, ni de pleito por los directores regionales. Enseñar a leer y escribir, a lo largo de los siglos, no ha ameritado el 4 % de ningún PIB.

Pensemos con realismo: ¿cuál habrá sido el nivel de exigencia de la prueba? ¿Ese 38 % aceptable sería aceptado en otros sistemas educativos? ¿No es esta la prueba de que ese pasar al siguiente curso, ese no “pueden quemarse”, es una trampa de la que es muy difícil salir?

Honesto el Ministerio al hacer público este desalentador informe. Tristes los resultados. No consuela que no sea un examen, solo un diagnóstico. (Es casi peor...)

IAizpun@diariolibre.com