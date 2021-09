Empieza una temporada de grandes decisiones. La sociedad actúa asumiendo que hay que seguir funcionando, se haya ido o no el detestable virus. Es hora de presentar un Presupuesto General del Estado superado ya el estado de emergencia que vivíamos hace un año.

Ahí se leerá la voluntad efectiva del Gobierno. Donde esté el dinero... estará la intención.

Es hora de conocer en qué consistirá la reforma fiscal que se asume como inminente y que marcará el espíritu de la Ley de Presupuesto. Se han filtrado pocos detalles: que hay una propuesta muy técnica y otra más política. Que una refleja la necesidad de ingresos y que la otra aspira a no armar demasiado revuelo, porque tampoco se ha sobrepasado la crisis económica y hay que afinar mucho para no arriesgar la paz social. Que los empresarios no terminan de conocer por dónde vienen los cambios y que sienten un cierto recelo por las indecisiones que detectan...

La voluntad de seguir respaldando la Educación (a pesar de los resultados) se reflejó en 2020 con una asignación del 4.5% del PIB. En el 2021 se va a superar muy ligeramente el 4%. Para el 2022... está por conocerse.

El anuncio de inversiones en Salud y Obras Públicas (sea mediante APP o directamente públicas) obligará a mirar hacia estas carteras.

Las reformas fiscales se hacen en el primer tramo de gobierno. Después, dos años antes, se establecen las estrategias de la reelección y es poco probable que se ajusten los impuestos. Las campañas son largas, muy largas.

Arranca el último trimestre del año con discusiones y decisiones realmente importantes.

La novedad del cambio de gobierno ya ha pasado.