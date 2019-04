Cuando habla don Gustavo se le escucha con atención por dos razones: habla bajito (hay que aguzar el oído) y es un sabio (hay que afinar las neuronas para no quedar ante él como un ignorante).

Don Gustavo Volmar es un lujo que Diario Libre disfruta diariamente con su columna Global y Variable. Es exquisito en sus formas, siempre sonriente, ameno, enteradísimo, con el don de compartir lo que sabe como si no diera una lección. Solo anima el tono cuando habla de su familia, a la que adora absolutamente. Le gustan los restaurantes con vista y poco ruido y aunque pudiera sospecharse que se alimenta solo de ideas, le gustan las comidas con tertulia. En Navidad prepara con método y cuidado unos Nacimientos a los que invita a visitar orgulloso.

Todo este preámbulo viene para felicitar a la AIRD por el acierto de otorgar un premio a Don Volmar en reconocimiento a la labor de tantos años divulgando información económica. No es periodista (¿han visto su CV? Parece el directorio de las universidades de la Ivy League) pero es un gran periodista.

Escribe claro, explica con sencillez conceptos complejos. No alarma pero advierte. No sermonea pero denuncia errores. Mira y analiza a corto, medio y largo plazo, así que la inmediatez no le ciega. Está atento a lo local, a lo regional y a lo que ocurre a escala global, infiriendo conexiones y anticipando consecuencias. Es decir, debería dar clases en las facultades de periodismo y en las redacciones porque él sencillamente hace lo que los periodistas deberíamos hacer en estos tiempos. Y además disfruta escribir, primer requisito para dedicarse a este oficio en el que ahora parece más importante un like que saber dónde va el punto y coma...