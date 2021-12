Hablando con embajadores...

Es interesante conversar con los embajadores acreditados en el país. Mejor si no llevan mucho tiempo y cuentan sus primeras impresiones. Con el tiempo, ya se sabe, los embajadores no quieren irse y algunos se integran tanto... que no se van.

En esta semana, dos diplomáticos han conversado en Diario Libre sobre su visión de República Dominicana. Sus palabras son como una inyección de optimismo para los que se sientan caer en el desánimo al ver que algunas cosas no van a mejorar por ahora.

Desde los dos países a los que representan van a llegar más inversiones. Ya tienen cierta presencia en el país pero anuncian ampliaciones de las empresas ya instaladas y la llegada de nuevas. Coinciden en señalar la inmejorable posición geográfica, la estabilidad social y política (especialmente si se compara con los países que nos rodean) y la estabilidad económica.

Aplauden la reacción oficial a la pandemia, la valiente apertura de fronteras al turismo y quieren aprovechar la cercanía de Estados Unidos. También, consideran que el régimen de zonas francas actual brinda las condiciones que las empresas necesitan para decidirse por instalarse aquí. Quieren más intercambio cultural, que sus países sean más conocidos por el pueblo dominicano. Les intrigan las relaciones con Haití, sin llegar a preocuparles mucho y hacen preguntas muy concretas y agudas.

Como las conversaciones no se dieron para ser publicadas, no eran entrevistas, se asume que los halagos hacia el país no buscaban alcanzar otros oídos...

Es interesante ver la realidad nacional a través de los ojos de otros.