Uno de los fenómenos menos estudiados por nuestros historiadores, economistas y sociólogos, ha sido el de los diferentes intentos de modernización que ha realizado la sociedad dominicana luego de su independencia.

No me refiero a las ideas, pues nacimos bajo el credo liberal aunque la fuerza del autoritarismo se haya impuesto descaradamente en distintas etapas de nuestra historia, sino a los intentos de modernización material, llevados a cabo por administraciones estables sostenidas por una mano fuerte y una visión de desarrollo apoyada en la llamada “ideología del progreso”, que no era más que el levantamiento de las estructuras materiales que caracterizaban a las grandes naciones.

Esto no pudo hacerse en la Primera República (1844-1861), pues el país estaba amenazado permanentemente por invasiones y la prioridad era buscar el reconocimiento internacional que lo hiciera viable.

El primer proceso de modernización comienza con Buenaventura Báez y con el desarrollo de la industria azucarera (1874), maculado por el proyecto de anexión a los Estados Unidos y el desventurado empréstito Hartmont.

El otro intento viene de la mano de los gobiernos azules (1880) apoyado en la mano fuerte de Ulises Heureaux (Lilis), con los préstamos internacionales que iniciaron obras como el ferrocarril, el telégrafo, etc.

El próximo intento de desarrollo lo encabeza Ramón Cáceres (1906) con el inicio de las carreteras de penetración y otras iniciativas, incluyendo el desarrollo de una fuerza armada eficiente, la “guardia de Mon”, que se fundó un día como hoy en 1907... Continuaremos