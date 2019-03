Juventud: situación conocida...

Un estudio patrocinado por Educa, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y NEO, presenta una radiografía preocupante sobre la juventud dominicana, no porque fuese desconocida, como se titula el estudio, sino porque no se han querido enfrentar las causas que han llevado a este estado de cosas.

El estudio señala que en nuestro país “la población joven se enfrenta a obstáculos que atentan contra su calidad de vida, entre estos: bajos niveles educativos, altas tasas de desempleo y exposición a situaciones de riesgo y vulnerabilidad”, y ofrece estadísticas sobre cada uno de estos rubros.

En mi humilde opinión, el problema de los jóvenes es que hemos permitido que se encasten en la sociedad unas realidades que chocan de frente con los valores que mueven a la juventud. Un ejemplo: El choque entre la larga educación (no hay salida hasta graduarse de la universidad) y la necesidad de subsistir y vivir la vida joven (la salida más fácil es vender drogas).

Otro ejemplo: el choque entre la necesidad de empleo y la realidad de que los empleos disponibles pagan muy poco. Hacer cualquier otra cosa es más rentable.

Otro ejemplo: el abandono de la educación que impide ver salidas y que fomenta el embarazo adolescente, la delincuencia, la paternidad irresponsable (no hay dinero para mantenerlo), el “jangueo”, y la búsqueda de otras formas de supervivencia no siempre legales.

Mientras el sistema educativo no ofrezca salidas de corto plazo, el sistema económico no cree empleos con salarios adecuados y no exista una verdadera política social dirigida a la juventud, esta situación no va a cambiar.