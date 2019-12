Hay una brecha más peligrosa que la digital. La que separa a los que entienden lo que leen de los que no. Caminamos con decisión hacia el pasado, cuando solo las élites leían y el pueblo llano firmaba con una X.

¿Exagerado? No si se atiende a los resultados del informe PISA, que vuelve a escandalizar (no sólo aquí) por los resultados en lectura de los estudiantes de 15 años. Este año con un matiz más peligroso: aunque saben leer no distinguen entre la información y la opinión. Menos del 9% “domina tareas de lectura complejas como distinguir entre hecho y opinión cuando leen temas con los que no están familiarizados”. Nos preocupamos por las fake news, pero el problema es más complicado. Hablamos de la tecnología en las aulas, de proporcionar una computadora a cada estudiante, de tandas extendidas y de la importancia de las asignaturas científicas.

Y eso está muy bien... si aprendieran a leer. A leer bien.

El viernes la ADP, con su proverbial sentido de la oportunidad, convoca a movilizaciones. No tiene razón y es cuestionable que tenga derecho a hacerlo.

El sacrificio social que se aceptó con gusto para destinar el 4% a la Educación ya no parece tan justificable. A los profesores no se les ha pedido cosas extraordinarias y sabemos que la educación es una carrera de fondo, a largo plazo. Pero... ¿cuántos seminarios, talleres, informes, metodologías, computadoras y sindicatos necesitan para enseñar a los niños a leer bien? La ADP ha dilapidado el apoyo que consiguió bajo las sombrillas amarillas.

Leer y escribir bien son la base de pensar bien. No hay educación posible sin el dominio de la lecto escritura. Esa es la brecha social que marcará la sociedad y que ya sufrimos. Leer y entender o leer y no entender es la brecha que separará a unos ciudadanos de otros.