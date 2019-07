La “crispación” ¡Qué semana!

Normalmente la crispación social (entendiéndola como acciones callejeras) es provocada por los llamados grupos antisistema. Empresarios del transporte con huelgas salvajes, por ejemplo. Hay otra, la de corruptos descarados, que crispan a cualquier ciudadano que tenga un poco de sentido cívico, pero no se mueve en algaradas.

Pero ahora estamos en un escenario nuevo. La crispación viene del partido en el gobierno y con mayoría parlamentaria, además de cientos de miles de dominicanos en nómina. Es una crispación peligrosa porque revela (pleitos internos aparte) , que el sistema clientelista que todos los partidos que llegan al poder empujan no da para más. Pero no saben o no quieren desactivarlo.

El PLD es el PRI. De partido de cuadros pasó a ser partido de masas y de ahí a ser una máquina electoral adherida simbióticamente al aparato del Estado. Hay un exceso de pintura morada por todas partes. Se confunde el partido con las instituciones, el funcionario con el puesto, el cargo con el individuo. Nadie es más versátil y tiene capacidades más variadas que un funcionario del PLD. Sirve para un ministerio tanto como para otro. Pueden pasar del deporte a la ciencia nuclear sin despeinarse. Por eso suelen ser ad vitem.

¿Cómo se vence ésto, cómo se desmonta? Parece ser que con una lucha interna como la que estamos presenciando. Los ciudadanos, sentados en butaca de palco, observando la crispación callejera de funcionarios, expresidentes, parlamentarios. No es un problema ideológico sobre la reelección o el número de periodos. Al fin y al cabo, técnicamente, la única manera de no saltarse la Constitución es reformándola, algo que han hecho los que no quieren que se haga y que es legal.

Otra cosa es que no guste el cambio, las razones del mismo o el efecto final.